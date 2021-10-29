Климова после пылкого поцелуя Бурунова согласилась на продолжение

Актриса назвала Сергея Бурунова классным.

Актриса Маруся Климова рассказала о том, какие отношения ее связывают с коллегой по цеху Сергеем Буруновым. Вместе знаменитости снимались в сериале "Мылодрама".

Маруся и Сергей были партнерами два сезона. Работать, говорит Климова, приходилась по ночам, кроме того артистам давали тонны текста, которые следовало выучить. Несмотря на сложности, Климова и Бурунов всегда были в хорошем настроении и никогда не конфликтовали.

Маруся считает Сергея "классным партнером". Актриса надеется, что ее теплые чувства к Бурунову взаимны. "Но очень жаль, что на этом история закончилась, я была бы только за продолжение", - поделилась артистка.

Однажды на съемках сериала "Мылодрама" произошел забавный эпизод. Перед камерами Бурунов слишком пылко поцеловал руку Климовой. Актриса не смогла скрыть смущения. Партнер в ответ на удивление Маруси заявил, что у него "стерильный" рот. Отметим, актер Сергей Бурунов обожает подшучивать над коллегами и никогда не отказывает себе в этом удовольствии.

Добавим, роль в сериале "Мылодрама" для Маруси Климовой была долгожданной и первой главной в карьере. Актриса очень благодарна создателю проекта Илье Куликову за оказанное доверие.