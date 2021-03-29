"Не могу больше": уставшая от мордобоя и разборок артистка Климова решила бежать

Когда Климову не взяли в сериал "Девушки с Макаровым", она зареклась мечтать о съемках в полицейской форме. Актриса решила, что даже на пробы в похожие проекты ходить не будет. "И когда я отпустила ситуацию, посыпались именно такие предложения", – рассказала знаменитость в свежем интервью.
Минувшим летом Маруся Климова снялась в сериале "Аль-капотня", где сыграла сотрудника отдела по делам несовершеннолетних. Сейчас артистка работает проекте "Напарники", в котором события также разворачиваются вокруг стражей порядка.
Маруся Климова призналась, что с легкостью оставила должность в отделе полиции Хабаровска. Девушка с ранних лет мечтала сниматься в кино. "В какой-то момент поняла, что не могу больше смотреть на трупы и гонять бомжей", – призналась артистка.
Климова сбежала в Москву и поступила на вечернее отделение Щукинского училища. Также девушка посещала модельные курсы и даже участвовала в третьем сезоне проекта "Топ-модель по-русски". По словам Маруси, из шоу ее "быстро слили". По мнению продюсеров, Марусе не хватало яркости. В программе задерживались только интриганки, скандалистки и драчуньи.
Первое время мать уговаривала Климову вернуться в Хабаровск. "А я уже насмотрелась на бесконечные разборки, мордобой и насилие, и точно знала: куда угодно, только не в полицию", – поведала Маруся.
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