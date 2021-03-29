"Не могу больше": уставшая от мордобоя и разборок артистка Климова решила бежать

Маруся Климова долгое время мечтала сыграть сотрудника полиции. Актриса была уверена, что отлично впишется в образ стража порядка, ведь она когда-то окончила институт МВД и работала в оперативно-разыскном отделе. Между тем у режиссеров было другое мнение – они упорно отказывались брать Марусю на такие роли.

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