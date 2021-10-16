Азиза раскрыла тайну секс-войн в семье Распутиной: Родовое проклятье

На днях певица и ее наследники побывали на программе у Андрея Малахова. Родственники певицы устроили в студии настоящую драку с синяками и криками о помощи. Дочь обвинила сводного брата в сексуальных домогательствах, за что и получила побои. Реакция зрителей была неоднозначной.
Певица Азиза высказала свое предположение относительно тайной причины постоянных войн в семье Распутиной. По словам артистки, на роду Маши проклятье, которое нужно снимать специальными обрядами. "Маша стала жертвой родового кармического проклятья, которое идет из рода в род", – считает Азиза.
В Сети Распутину считают плохой матерью и винят во всем ее недостойное воспитание. Однако Азиза с недоброжелателями не согласна. Она уверена, что Распутина – прекрасная мать, а все проблемы "написаны у нее на роду". Коллега советует Маше обратиться к специальным людям, если того позволяет ее религия.
Однако солидарность к проблемам выражают далеко не все звездные коллеги. Яна Поплавская раскритиковала семью Распутиной в самых грубых выражениях, назвав родственников "животными", а все происходящее – "низостью", "мерзостью" и "гадостью". Свое мнение артистка высказала прямо на передаче, где и получила порцию оскорблений от пасынка Маши.
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