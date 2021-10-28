Супруга раскрыла подробности госпитализации Щербакова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 71-летний Борис Щербаков болен пневмонией. Его супруга, актриса Татьяна Бронзова опровергла эти данные.
Артистка заявила, что у звезды театра и кино сильная простуда. Он находится под наблюдением медиков. Супруга артиста добавила, что врачи обещают выписать Бориса Щербакова уже на следующей неделе.
Также Татьяна Бронзова отметила, что ее знаменитый супруг два раза сдавал тест на коронавирус. По ее словам, оба анализа дали отрицательный результат.
Напомним, в августе Борис Щербаков уже лежал в больнице с двусторонним воспалением легких. У него подозревали ковид. Однако это предположение не подтвердилось. В начале года знаменитости уже приписывали COVID-19, но и тогда информация оказалась ложной.
Стоит отметить, что актер вместе с семьей сделали прививку от коронавируса. Также известно, что у звезды есть некоторые проблемы с сердцем.
Как писали "Дни.ру", ранее актриса Мария Аронова шокировала общественность признанием о том, что когда-то была влюблена в Бориса Щербакова. Звезды дружны и являются частыми гостями в домах друг друга.
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