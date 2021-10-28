Щербакова срочно увезли в больницу

Российского актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в Москве. Артисту диагностировали пневмонию, причем это уже не первая госпитализация.
В августе народный артист России Борис Щербаков уже попадал в больницу с двусторонней пневмонией. Сейчас у него воспаление легких средней тяжести и небольшое поражение легких. Степень КТ-1.
Борису Щербакову взяли необходимые анализы. Результаты мазков на ковид пока не известны. Впрочем, и в прошлый раз они были у него отрицательные.
В любом случае, диагноз 71-летнего Бориса Щербакова осложняется хроническими недугами. У актера больное сердце и другие хронические недуги.
Напомним, несколько месяцев назад Борис Щербаков уже попадал в больницу с подозрением на ковидную пневмонию. Однако новый вирус не был выявлен у актера, хотя поражение легких все же было.
Жена актера Татьяна Бронзова считает, что летом актер мог заразиться на съемках. Теперь жена актера уверена, что в мире появилась какая-то атипичная инфекция, вызывающая пневмонию.
Стоит отметить, что Борис Щербаков вместе с семьей сделали прививку от коронавируса.
Напомним, ранее российская ведущая Лариса Гузеева почти месяц пролежала в больнице с ковидом. Она тяжело переносила заболевание.
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