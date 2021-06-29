"Не только партнер": Аронова призналась в сильных чувствах к Щербакову

Мария Аронова вместе с коллегой играет в спектакле "Свободная пара". Актриса сообщила, что в свое время была влюблена в Бориса Щербакова.

Мария Аронова отметила, что впервые увидела актера на сцене, когда ей было 12 лет. Тогда ее любимым поэтом был Сергей Есенин. Борис Щербаков же его играл. Звезда театра и кино призналась, что влюбилась в него как в актера и в мужчину.

Знаменитость заявила, что до сих пор по-своему влюблена в Бориса Щербакова. По словам Марии Ароновой, когда она играет в спектакле с ним, то постоянно вспоминает свои нежные девичьи чувства. Если тогда артист был для нее недосягаем, то теперь они приятельствуют.

"Не только партнер, но и близкий друг", – поделилась знаменитость. Она добавила, что вхожа в дом Бориса Щербакова и дружна с его замечательной семьей. Мария Аронова отметила, что для нее это огромное счастье.

Актриса сентиментально сообщила, что история с Щербаковым для нее – это сказка. Мария Аронова восхищается талантом коллеги. Кроме того, она рассказала, что артист рисует прекрасные картины.

Напомним, у Марии Ароновой двое детей – сын Владислав и дочь Серафима. Знаменитость убеждена, что несмотря не профессию, женщина должна оставаться и прекрасной хозяйкой, и матерью.

