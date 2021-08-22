Не коронавирус: жена раскрыла истинную причину госпитализации Щербакова

Супруга Бориса Щербакова рассказала, чем все-таки болен актер.

Народный артист попал в больницу с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился. Проблемы со здоровьем вызваны пневмонией, которая с новой инфекцией никак не связана. Татьяна Бронзова полагает, что муж заразился, когда покинул столицу ради съемок проекта Валерии Гай-Германики, которые проходят в Крыму. Она добавила, что Борис Щербаков и вся его семья прошли вакцинацию от ковида, а тесты на вирус показали отрицательный результат. Татьяна уверена, что появилась новая инфекция, провоцирующая поражение легких.

Сейчас Щербаков в нормальном состоянии и идет на поправку. "Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, "короны" нет", – заявила супруга народного артиста.

Напомним, 17 августа актера госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на COVID-19, однако эта информация не подтвердилась. В начале года Щербакову уже приписывали новую инфекцию, однако и тогда информация оказалась ложной.

Ранее актриса Мария Аронова шокировала общественность заявлением о том, что когда-то была влюблена в Бориса Щербакова. До сих пор артистка питает к нему трепетные дружеские чувства и воспринимает их совместное творчество, как добрую сказку. Знаменитости дружны и являются частыми гостями в домах друг друга.