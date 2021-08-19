Стало известно о состоянии госпитализированного Щербакова

Борис Щербаков загремел в больницу 17 августа. У звезда театра и кино заподозрили коронавирус.



Сын артиста Василий сообщил, что у Бориса Щербакова ковид не нашли – к счастью, ПРЦ-тест оказался отрицательным. По словам наследника, сейчас актер находится в клинике и чувствует себя хорошо.

Ранее Teleram-канал Mash дал информацию о том, что 71-летняя знаменитость госпитализирована с COVID-19. По некоторым данным, у него двусторонняя пневмония.

Также в Сети были данные о том, что Борис Щербаков пребывает в состоянии средней тяжести. Сам он заверил, что в течение шести месяцев никуда не выезжал из столицы. Он подчеркивал, что тест на коронавирус у него отрицательный.

В беседе с Life артист говорил о то, что его вовсе не клали в больницу, и он себя прекрасно чувствует. Напомним, в феврале 2021 года СМИ уже писали о том, что Борис Щербаков болен ковидом. Но и тогда актер опровергал такую информацию. По словам знаменитости, он получил положительный тест, но второй оказался отрицательным. Никаких симптомов коронавирусной инфекции у него тоже не было.

Напомним, ранее Народный артист России жаловался на безденежье. Борис Щербаков признавался, что из-за пандемии остался без дохода. По словам актера, выпутаться из ситуации помог огород. Они с супругой питались овощами, которые вырастили сами.