"Вопрос неоднозначный": 60-летний Иванов из "Рондо" об отношениях с наследниками от разных жен

35 лет назад Александр Иванов стал солистом группы "Рондо". А потом были ставшие хитами песни "Боже, какой пустяк", "Я постелю тебе под ноги небо" и "Моя неласковая Русь". О личной жизни с музыкантом поговорил корреспондент "Дни.ру" на гала-ужине музыкальной премии "Виктория", где Иванов выступил с часовым сетом.

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