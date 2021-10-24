Королеву рядом со статной красавицей приняли за пенсионерку

Певица Наташа Королева показала видео со съемок программы "У-Дачный чарт" для телеканала МУЗ-ТВ. Артистка предстала перед камерой в компании белоснежной лошади по кличке Ульяна. Вокалистка призналась, что побаивается скакуна, но ради дела взяла эмоции под контроль.
Королева, ведя статную красавицу под уздцы, рассказала о пользе верховой езды. Иппотерапия, как уверила Наталья, благотворно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека.
"Очень полезно скакать верхом, потому что происходит массаж внутренних органов", – заявила звезда.
Для съемок Наталья выбрала очень яркий наряд. Она облачилась в розовые леггинсы, синюю крутку и берет в тон лосинам.
Подписчики приняли Наташу Королеву за ее маму, Людмилу Порывай. С возрастом, считают пользователи Сети, артистка становится все больше похожа на родительницу.
"Я думала, что это мама Наташи. Так похожи!" – рассуждают пользователи Сети.
Отметим, Королева и ее мама-пенсионерка обожают эпатажные наряды оттенков "вырви глаз". Совместные выходы в свет Натальи и Людмилы Ивановны всегда привлекают внимание и шокируют. Знаменитостей часто обвиняют в вульгарности, дескать, они наряжаются не по возрасту.
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