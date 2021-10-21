Расфуфыренная мать Королевой воспылала страстью к темнокожему жеребцу: Люблю тебя

75-летняя Людмила Порывай активно публикует ролики из своей жизни в личном блоге. Мама знаменитости устраивает поклонникам экскурсии по интересным местам.

На этот раз под популярную композицию группы "Ленинград" она отправилась в магазин элитного бренда в солнечном Майами. Каждое ее утро начинается с активной прогулки по пляжу, но дальше возможны самые разные варианты. На этот раз она решилась на шоппинг. Ролик начинается у входа в бутик, где "мама Люда", как ее называют многие поклонники Наташи Королевой, показывает красивый фасад здания.

В течение всего ролика родительница знаменитости расхаживала по магазину. Она рассказала, что очень любит изделия "с красной подошвой". Особенно сильно ей понравились сапоги на высоком каблуке. Людмила Ивановна указала, что видит себя в них на сцене, покоряющей каждого зрителя.

Впечатлила маму Наташи Королевой и сумка в виде знаменитой туфли. Она небрежно откинула свою сумку бренда Gucci и указала, что ее можно выбросить, а с этой выходить в свет. В конце Людмила Порывай нашла ласту с красной подошвой и в шутку сообщила, что обязательно и ее купит, чтобы плавать в гордом одиночестве.

Особенно публику впечатлили финальные кадры. На них родительница звезды уже сделала покупки и собралась уходить, но тут ей начал улыбаться темнокожий кассир. Людмила Порывай тут же растаяла и принялась посылать воздушные поцелуи молодому мужчине. Он сказал, что всегда готов сделать все для нее. "Я люблю тебя", – крикнула ему игривая Порывай.

