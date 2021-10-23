"Здравствуй, пятница!": голая Королева прикрыла срам еловыми ветками

48-летняя певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото из купели. Обнаженное тело Наташа Королева спрятала хвойными ветками.
Звезда сообщила, что она "на расслабоне". "Ну, здравствуй, пятница!", – подписала кадр артистка. К слову, фото очень напоминает популярные снимки Анастасии Волочковой, которая любит посещать купель. На кадрах она обычно прикрывает свои прелести веником.
Напомним, Наташа Королева угодила в скандал после шоу "Секрет на миллион" на НТВ, в котором призналась, что продала яйцеклетку другу-гею, который живет со своим партнером в США. В результате у однополой пары на свет появилась дочь. Многие представители шоу-бизнеса и рядовые россияне осудили знаменитость за ее поступок, но нашлись у нее и защитники.
Как писали "Дни.ру", некоторое время назад брак Наташи Королевой оказался под угрозой из-за измены мужа певицы. К счастью, супругам удалось решить конфликт мирно и сохранить семью.
Кроме того, ранее пользователи Сети заподозрили артистку в том, что она якобы могла родить сына Архипа не от Сергея Глушко. Поводом для таких слухов стало совместное фото звезды с наследником, который, как посчитали некоторые россияне, не поход на Тарзана.
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