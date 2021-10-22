"Куколка": обнародован список пластических операций молодящейся вдовы Кобзона

Уже в декабре этого года вдове Иосифа Кобзона исполнится 71 год. Несмотря на свой преклонный возраст, знаменитость выглядит просто потрясающе. Она сумела не только сохранить интересную внешность, но и остаться не менее активной, чем раньше. На мероприятиях Нинель Михайловна с радостью танцует и веселится с другими гостями.
При этом в последнее время любимая женщина легенды особенно расцвела. Многие интересовались, что же скрывается за подтянутой кожей и горящими глазами знаменитости. Однако сама она на эти темы говорить не любит, полагая, что они достаточно личные.
Выяснилось, что роскошная форма Нелли Кобзон связана не только с хорошими генами и усиленной работой над собой, но и с грамотным косметологом. Правильно подобранные процедуры, их регулярность и постоянный уход позволили вдове Иосифа Кобзона выглядеть потрясающе. Такой вывод сделал эксперт, Тигран Алексанян.
Пластический хирург сообщил, что отчетливо видит следы работы своих коллег. "Как куколка", – описал он. Специалист отметил, что заметная круговая подтяжка лица, а также длительная работа косметологов. Он указал, что Нинель Михайловна тщательно следит за собой, а потому прекрасно выглядит. Ни о каких излишествах медицинский работник не упомянул.
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