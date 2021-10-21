Избивавший женщин Башаров заговорил о новом романе

В последние годы имя Марата Башарова обрело скандальную славу.

На днях известный актер стал гостем ютуб-шоу "Алена, блин!". В беседе с ведущей речь зашла о сердечных делах мужчины. Марат Башаров сначала не хотел говорить о личном, но потом признался, что сейчас он состоит в отношениях с новой пассией.

Артист рассказал, что его возлюбленная не любит публичности в отличие от его бывших жен и не стремится к известности. В связи с этим Башаров не стал называть имя своей избранницы. Мужчина сообщил лишь то, что его избранница исповедует иную веру. Во всем остальном он предпочел придерживаться принципа "счастье любит тишину".

Прежде некоторые СМИ писали о том, что новой пассией актера является некая Татьяна из Сочи, которая работает в салоне красоты. Эту информацию актер уверенно опроверг.

Что касается отношений с бывшими женами, то они, по словам Башарова, прекрасны. Напомним, актер получил скандальную славу после того, как женщины публично обвинили его в избиении. Побои от рук Башарова демонстрировали на всю страну в студии популярного ток-шоу. На вопрос Алены Жигаловой о том, раскаивается ли мужчина в содеянном, он ответил, что извиняться перед женщинами будет на кухне, а не в эфире телепрограммы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Марат Башаров высказался о скандале с Региной Тодоренко.