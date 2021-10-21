"Дорогая, нужно меньше пить!": Мечтающий вернуть бывших Башаров влепил пощечину изувеченной женщине

Марат Башаров долгое время не давал интервью после откровенного признания. Тогда в программе Леры Кудрявцевой он признался в том, что бил своих жен.

На этот раз артист появился в шоу Алены Жигаловой. Журналистка поинтересовалась, должны ли публичные личности раскаиваться и признавать свои ошибки. Он ответил положительно. Тогда ведущая поинтересовалась, раскаивается ли он перед своими бывшими возлюбленными. Башаров указал, что перед своими женщинами он будет извиняться на кухне, а не в телепрограммах.

По словам Марата Башарова, у него со всеми бывшими избранницами прекрасные отношения. Он отметил, что реже общается с Екатериной Архаровой. Напомним, пара поженилась в 2014 году. Через несколько месяцев женщину госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Позднее она призналась, что артист безжалостно избивал ее.

Знаменитость утверждает, что Екатерина активно пыталась общаться его второй супругой. Якобы, когда у нее было хорошее настроение, она приезжала к ним в дом, стояла около шлагбаума с бутылкой вина и требовала, чтобы с ней поговорили. "Дорогая, нужно меньше пить!" – язвительно отметил артист.

На вопрос Алены Жигаловой о том, почему бывшая возлюбленная не забыла о нем, он ответил, что у нее якобы остались чувства. После развода Марат Башаров отдал женщине 200 тысяч евро. Он подчеркнул, что деньги девушка требовала, но он отдал ей их вовсе не за молчание, а так как не мог оставить ни с чем. Артист заявил, что хотел бы, чтобы все его бывшие вернулись, но они пока не сделали этого.

