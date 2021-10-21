"Обострение у шизиков": Домашний тиран Башаров откровенно о скандале с Тодоренко

Алена Жигалова взяла интервью у артиста. Он отметил, что его имидж совершенно его не заботит.

Журналистка напомнила артисту об их беседе с Лерой Кудрявцевой. Тогда он признался ведущей, что бил своих жен. После выхода программы россияне подписали петицию, требуя, чтобы знаменитость лишили всех государственных наград, но меры так и не были приняты. Бумагу подписали около 50 тысяч человек. Актер сообщил, что якобы не слышал ни о чем подобном, а мнение людей для него не имеет значения.

"Обострение у шизиков весной и осенью", – ответил Марат Башаров на все попытки Алены Жигаловой добиться от него комментария. Он поинтересовался, где сейчас эта петиция, намекнув на то, что публика так ничего и не добилась. По его мнению, после скандала любовь народа лишь усилилась, якобы на его спектакли стало приходить больше зрителей.

Ведущая программы напомнила артисту, что ранее он говорил, что раскаивается во многом. "Я же вру, я актер", – ответил он. Башаров подчеркнул, что нет никаких гарантий того, что во время интервью он будет честен. Актер указал, что о своем имени совершенно не думает, так как он – "не телочка".

На вопрос о скандале с участием Регины Тодоренко артист отметил, что не знает, кто это. Однако позднее без каких-либо сомнений сказал, что она – талантливая женщина, которая хорошо каталась на коньках в паре с Романом Костомаровым. Алена Жигалова напомнила, что после своих слов в качестве извинения она сняла фильм о домашнем насилии и пожертвовала крупную сумму, чтобы помочь. "Святая", – иронично заметил Марат Башаров.

