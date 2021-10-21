Юленька зовет: тяжелобольной отец Началовой загремел в больницу с ковидом

Близкий родственник покойной звезды сражен опасным недугом. После кончины Юлии Началовой смерть снова маячит у него на горизонте.

Коронавирус не щадит никого. Старые и молодые, богатые и бедные — все поголовно становятся жертвами страшной напасти. Люди теряют доход, спокойствие за свою жизнь, возможность свободно перемещаться. На самое ужасное, что они попадают в больницы, откуда их выносят уже мертвецами. Ковид жестоко рушит судьбы даже тех, кто уже испытал немало горя. Так случилось и с отцом Юлии Началовой. Мужчина заразился и был госпитализирован.

На днях Виктор Васильевич стал ощущать неприятные симптомы опаснного вируса. У него поднялась высокая температура, возникла общая слабость, проявился и кашель. Родственник певицы сдал анализ на коронавирус и ПЦР-тест указал на болезнь. Медики отправили мужчину в клинику с сатурацией 94%. Сообщается, что состояние пациента сейчас среднетяжелое.

Теперь продюсер вынужден бороться за свою жизнь, ведь шутки с ковидом плохи. Пока он не выходил на связь с журналистами, чтобы прокомментировать серьезность ситуации. Виктору Васильевичу уже 64 года, так что риски достаточно высоки. Понятно, что наихудшим итогом заболевания может стать смерть. Юлия Началова словно зовет отца с того света.

Напомним, певица скончалась 16 марта 2019 года, когда коронавирус еще не успел потрясти весь мир. Юлия Началова умерла после операции на ноге. "Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", — объяснял трагедию ее отец.