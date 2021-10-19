"С возрастом происходит": психиатр вынес вердикт матери Наташи Королевой

Пенсионерка счастлива в США. Она старается не отставать от жизни, и активно ведет свой инстаграм-аккаунт. В нем "мама Люда" нередко публикует шокирующие народ ролики, в которых веселится и дурачится.
Наташа Королева же поддерживает мать, не считая, что радоваться жизни в преклонном возрасте – стыдно. Специалист же уверен, что у Людмилы Порывай начались психические отклонения.
"Здесь с возрастом происходит", – объяснил свою точку зрения медик. При этом он подчеркнул, что конкретные диагнозы же ставятся лишь после осмотра врача. И все же психиатр убежден, что поведение матери певицы начинает отклоняться от нормы. По его словам, у людей в ее возрасте снижается критика к своим поступкам и словам.
При этом тревожные прогнозы касаются и самой Наташи Королевой. Психиатр полагает, что ее с годами ждет та же участь, что и родительницу. Клевцов заявил, что это объясняется наследственностью.
Интересно, что поклонники не раз отмечали сходство звезды с матерью. Они обе любят яркие дерзкие наряды, имеют "безумный" характер и очень раскованно себя ведут на людях. Напомним, ранее Людмила Порывай удивила подписчиков новым видео в "Инстаграм", на котором она энергично отплясывает под молодежную музыку на улице под пальмами.
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