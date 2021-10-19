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Шоу-бизнес
"С возрастом происходит": психиатр вынес вердикт матери Наташи Королевой

"С возрастом происходит": психиатр вынес вердикт матери Наташи Королевой

75-летняя родительница Наташи Королевой не упускает возможности эпатировать публику. Психиатр Дмитрий Клевцов оценил поведение Людмилы Порывай с профессиональной точки зрения.
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Пенсионерка счастлива в США. Она старается не отставать от жизни, и активно ведет свой инстаграм-аккаунт. В нем "мама Люда" нередко публикует шокирующие народ ролики, в которых веселится и дурачится.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Наташа Королева же поддерживает мать, не считая, что радоваться жизни в преклонном возрасте – стыдно. Специалист же уверен, что у Людмилы Порывай начались психические отклонения.

"Здесь с возрастом происходит", – объяснил свою точку зрения медик. При этом он подчеркнул, что конкретные диагнозы же ставятся лишь после осмотра врача. И все же психиатр убежден, что поведение матери певицы начинает отклоняться от нормы. По его словам, у людей в ее возрасте снижается критика к своим поступкам и словам.

При этом тревожные прогнозы касаются и самой Наташи Королевой. Психиатр полагает, что ее с годами ждет та же участь, что и родительницу. Клевцов заявил, что это объясняется наследственностью.

Интересно, что поклонники не раз отмечали сходство звезды с матерью. Они обе любят яркие дерзкие наряды, имеют "безумный" характер и очень раскованно себя ведут на людях. Напомним, ранее Людмила Порывай удивила подписчиков новым видео в "Инстаграм", на котором она энергично отплясывает под молодежную музыку на улице под пальмами.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 10:23 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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