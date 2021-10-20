Вернувшаяся на Землю Пересильд пожаловалась на проблемы в космосе

Несмотря на длительную серьезную подготовку, актриса не избежала трудностей в космосе. Звезду предупреждали о том, что нужно прислушиваться к своему организму. Так, если резко захочется спать, надо все отложить и делать так, как необходимо для здоровья.
Юлия Пересильд послушалась совета и была довольна результатом: в первый день, поспав всего несколько часов, она прекрасно выспалась. Большим испытанием для артистки было то, что все вещи на борту летают. Если не держать их, то можно потерять самое необходимое.
По словам знаменитость, она приклеивала на двусторонний скотч помаду, грим и остальные личные вещи. А вот с питанием у киноэкипажа проблем не было. На МКС разнообразное меню. Но, по словам режиссера фильма "Вызов" Клима Шипенко, привычные земные продукты все же вкуснее и ароматнее.
Напомним, съемочная группа фильма "Вызов" отправилась в космос 5 октября. Вернулись члены экипажа на Землю 17 числа этого месяца. Известно, что теперь и режиссеру, и актрисе предстоит пройти реабилитацию, чтобы постепенно начать адаптироваться к привычному образу жизни. Процедура займет около десяти дней.
Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Пересильд призналась, что испытывает проблемы с передвижением. Она отметила, что в космосе человек чувствует себя очень легким, но после возвращения одной из главных трудностей является ощущение тяжести в конечностях.
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