Цискаридзе рассказал о покушении: Начался ад

В 2013 году на коллегу по цеху и соперника Николая Сергея Филина было совершено покушение. Артиста облили кислотой, все лицо было изувечено. После 16 операций в разных странах мира экс-солист Большого театра ходит в черных очках.
В преступлении сразу стали подозревать Николая Цискаридзе, так как в тот момент у них с Филиным были разногласия и борьба за первенство. "Когда начался ад с этим якобы преступлением, меня и допрашивали", – рассказал танцор. Сергей заявил на Цискаридзе сразу после покушения.
Однако следствие установило, что преступление заказал Павел Дмитриченко, тоже солист Большого. "Я был поражен, насколько быстро все проверили", – признается Николай. Ему тогда посоветовали игнорировать любые упоминания этой истории в прессе и на ТВ, так как травля была заказной. Танцор рассказал, что до сих пор не читает ничего на этот счет.
Также в интервью Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к творчеству Анастасии Волочковой. Балерину нередко обвиняют в непрофессионализме и провальной балетной карьере. На что Цискаридзе отвечает, что у Анастасии был талант, но не хватило физических сил, сдало здоровье.
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