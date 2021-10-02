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Шоу-бизнес
"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН

"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН

Александр Масляков дал интервью известному изданию, где рассказал о планах развивать КВН. Также он поделился мнением о шоу "Игра".
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Александр Масляков – создатель КВН и человек, который дал дорогу огромному количеству комиков, актеров и телеведущих. Действительно, чуть ли не половина российского шоу-бизнеса вышла из игры, которую с момента ее основания вел Масляков.

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Теперь же вместо слов благодарности телеведущий только и слышит, что КВН устарел и нужно что-то новое. Многим кажется неправильным, что за то, чтобы молодые ребята смогли выйти на сцену, чтобы пошутить, им самим же нужно заплатить деньги. Потом им же еще и будут выставлять оценки за юмор.

Телеканал ТНТ решил перезапустить шоу. На прошлой неделе вышел первый выпуск передачи под названием "Игра". Там уже легендарные команды (например, "Камызяки", "Сборная России" и "Сборная Красноярска") борятся против молодых команд (например, "Лена Кука", "Наша команда" и "Плюшки"). Победитель получит 30 миллионов рублей.

Александр Масляков высказался по этому поводу. Он дал понять, что ни на кого не обижается, но ценностями этой игры не доволен.

"Им кажется, перешагнули мы Маслякова, и чего мы кого-то будем благодарить, если все вокруг общее?" – задался вопросом Александ Васильевич.

Напомним, что в "Игре" участие принимает 12 команд. Из них шесть – новенькие, шесть – старые. Телеведущим стал популярный стендап-комик Евгений Чебатков.

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Александр Масляков. Фото: Anatoly Lomohov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
2 октября 2021, 11:31 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда КВН подглядывала за Путиным и Масляковым

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