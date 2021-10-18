Блогерша Спилберг вышла на связь после исчезновения: 500 пропущенных

Саша Спилберг была объявлена в розыск 15 октября. Менеджер звезды попросил ее фанатов помочь в поисках. Тогда Саша не выходила на связь с отцом Александром Балковским уже три дня. Все готовились к худшему.
Наконец блогер вышла на связь. В своем "Инстаграм" 23-летняя Саша Спилберг опубликовала в разделе "Сторис" сообщение. Она сообщила, что обнаружила 500 пропущенных звонков и более тысячи сообщений и была в шоке от этого.
Поклонники сразу перестали переживать за своего кумира и обвинили ее в пиаре. Многие уверены, что Саша Спилберг просто напросто пыталась набить себе цену.
"Просмотры на YouTube уже давно не те, ролики выходят редко, песни не слушают", – уверены фолловеры.
Другие предположили, что своим мнимым исчезновением Саша Спилберг решила помочь своему бойфренду, который занимается криптобизнесом. Ведь во время исчезновения девушки он продолжал продвигать у себя рекламу без каки-то переживаний.
Подписчики выдвинули и еще одну версию пропажи Саши Спилберг. Кто-то предположил, что у нее был нервный срыв. Подобное уже случалось в ее жизни год назад. Тогда она уехала за границу и наняла психолога.
"Мне нужно было полностью перезагрузиться. Побыть наедине самой с собой, отключиться", – сказала Спилберг.
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