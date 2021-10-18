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Шоу-бизнес
Блогерша Спилберг вышла на связь после исчезновения: 500 пропущенных

Блогерша Спилберг вышла на связь после исчезновения: 500 пропущенных

Популярная блогер Саша Спилберг пропала с радаров на неделю. Наконец девушка вышла на связь.
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Саша Спилберг была объявлена в розыск 15 октября. Менеджер звезды попросил ее фанатов помочь в поисках. Тогда Саша не выходила на связь с отцом Александром Балковским уже три дня. Все готовились к худшему.

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Наконец блогер вышла на связь. В своем "Инстаграм" 23-летняя Саша Спилберг опубликовала в разделе "Сторис" сообщение. Она сообщила, что обнаружила 500 пропущенных звонков и более тысячи сообщений и была в шоке от этого.

Поклонники сразу перестали переживать за своего кумира и обвинили ее в пиаре. Многие уверены, что Саша Спилберг просто напросто пыталась набить себе цену.

"Просмотры на YouTube уже давно не те, ролики выходят редко, песни не слушают", – уверены фолловеры.

Другие предположили, что своим мнимым исчезновением Саша Спилберг решила помочь своему бойфренду, который занимается криптобизнесом. Ведь во время исчезновения девушки он продолжал продвигать у себя рекламу без каки-то переживаний.

Подписчики выдвинули и еще одну версию пропажи Саши Спилберг. Кто-то предположил, что у нее был нервный срыв. Подобное уже случалось в ее жизни год назад. Тогда она уехала за границу и наняла психолога.

"Мне нужно было полностью перезагрузиться. Побыть наедине самой с собой, отключиться", – сказала Спилберг.

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Фото: www.instagram.com / sashaspilberg
Автор: 18 октября 2021, 19:49 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

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