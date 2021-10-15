"Не выходит на связь": Объявлено о таинственном исчезновении блогерши Спилберг

Саша Спилберг активно ведет свой блог в "Инстаграме", а также регулярно выпускает свой авторский подкаст на нескольких платформах. Теперь что-то изменилось.

Поклонники слегка удивились еще несколько дней назад. Обычно блогерша каждый день публикует множество "историй" в своем "Инстаграме". В какой-то момент она вдруг перестала делать это. При этом все отнеслись с уважением к происходящему, решив, что у знаменитости возникли какие-то проблемы личного характера. Известно, что сейчас она находится в отношениях, которые считает серьезными.

Накануне вечером в личном блоге Саши Спилберг появилась тревожная новость, сообщает телеканал "360". На связь вышла менеджер знаменитости. Черными буквами на белом фоне она призвала всех тех, у кого имеется любая информация о местоположении и состоянии блогерши, срочно написать ей. "Не выходит на связь третий день", – указала она.

В следущей публикации менеджер инстадивы обнародовала их переписку в одном из популярных мессенджеров. На скрине видно, что последний раз Саша была в Сети 11 октября этого года. Каждый день менеджер призывала блогершу ответить ей, но никакой реакции так и не последовало.

"Я совсем не понимаю, что мне говорить всем", – взмолилась менеджер. Она указала. что Саша Спилберг пропустила несколько важных совещаний, а дозвониться до нее не может никто. Менеджер написала, что все крайне обеспокоены ситуацией. Пока никаких точных данных нет.

