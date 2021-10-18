Разведенную Асмус сравнили с Волочковой за рассказы о таинственном любовнике

Звезда "Интернов" развелась с Гариком Харламовым в прошлом году. Экс-супруг уже официально состоит в новых отношениях с коллегой Катериной Ковальчук. А вот Кристина никакой информации о личной жизни не показывает. Подписчики уверены, что личной жизни у Асмус просто нет.
Практически под каждым фото вместе с комплиментами артистке желают "найти мужика". Кристина не выдержала и выложила пост, где ответила всем неравнодушным. "Все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной", – написала Кристина. Она уверила поклонников, что для женщины не обязательно быть в отношениях, однако сама она уже давно встречается с загадочным незнакомцем.
Многие за Асмус порадовались, а другие не поверили в ее "железные аргументы". Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо этой ситуации. Она уверена, что Кристина приукрасила реальность в ответ на выходы Харламова с новой пассией и коллективные пожелания мужика. Лена вспомнила другую звезду с похожим поведением. "Что-то жутко знакомое. Да-да, Анастасия Волочкова и её предполагаемый Олег", – написала Миро. В Сети с ней многие согласились и продолжили вместе с Леной желать Асмус найти спутника.
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