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Шоу-бизнес
"Желанная": фото голой Кристины Асмус попало в Сеть

"Желанная": фото голой Кристины Асмус попало в Сеть

Актриса Кристина Асмус выложила в "Инстаграм" новый откровенный снимок.
прочитано 447 раз

Кристина Асмус умело подогревает интерес к своей персоне. Недавно актриса сообщила, что уже довольно длительное время состоит в новых романтических отношениях. Звезда сериала "Интерны" якобы уже познакомила избранника со своими близкими.

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Теперь любопытные поклонники выясняют, с кем делит постель 33-летняя знаменитость. Например, накануне Асмус выложила в "Инстаграм" снимок, намекнув на присутствие возлюбленного. На фото Кристина запечатлена обнаженной, лежа на белоснежном одеяле. Фолловеры предположили, что кадр сделал новый любовник артистки.

Интернет-пользователи, привыкшие к откровенности знаменитости, не стали критиковать ее за столь пикантное фото. Напротив, они оценили снимок, одарив Кристину всевозможными комплиментами. "Фигура хороша!", "Желанная такая", "Какая круглая", "Афродита", – прокомментировали кадр подписчики.

Ранее "Дни.ру" писали о предполагаемом избраннике Кристины Асмус. Изучив публикации актрисы в Сети, сплетники сделали вывод: новым возлюбленным звезды российского кино является известный сериальный продюсер Борис Кокин. Поклонники уже нашли в нем сходство с бывшим мужем артистки Гариком Харламовым.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2021, 11:06 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Гость877023
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Вот кому интересна эта серая мышь? Только и есть сиськи голые- больше удивить нечем
1

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