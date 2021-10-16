"Желанная": фото голой Кристины Асмус попало в Сеть

Кристина Асмус умело подогревает интерес к своей персоне. Недавно актриса сообщила, что уже довольно длительное время состоит в новых романтических отношениях. Звезда сериала "Интерны" якобы уже познакомила избранника со своими близкими.
Теперь любопытные поклонники выясняют, с кем делит постель 33-летняя знаменитость. Например, накануне Асмус выложила в "Инстаграм" снимок, намекнув на присутствие возлюбленного. На фото Кристина запечатлена обнаженной, лежа на белоснежном одеяле. Фолловеры предположили, что кадр сделал новый любовник артистки.
Интернет-пользователи, привыкшие к откровенности знаменитости, не стали критиковать ее за столь пикантное фото. Напротив, они оценили снимок, одарив Кристину всевозможными комплиментами. "Фигура хороша!", "Желанная такая", "Какая круглая", "Афродита", – прокомментировали кадр подписчики.
Ранее "Дни.ру" писали о предполагаемом избраннике Кристины Асмус. Изучив публикации актрисы в Сети, сплетники сделали вывод: новым возлюбленным звезды российского кино является известный сериальный продюсер Борис Кокин. Поклонники уже нашли в нем сходство с бывшим мужем артистки Гариком Харламовым.
Популярные темы форума
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
чуть не отъехал на свою днюху
Админ - голубоой пидооринн !!!