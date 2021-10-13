Стал известен результат ДНК-теста дочери Распутиной на родство с братом

Роман Захаров отрицает нападки девушки. Более того, он считает, что они вовсе не родня. Он ничего не хочет слышать о Марии и ее звездной матери.
Мужчина убежден, что артистка с дочерью пользуются его отцом, предпринимателем и продюсером Виктором Захаровым. Он заявил, что Маша Распутина никогда не станет официальной супругой ее отца. Также он назвал певицу с наследницей бомжихами, которые живут в доме его матери на Рублевке.
Роман Захаров заявил, что у его родителя и Маши Распутиной нет секса, они живут в разных комнатах. Мужчина считает, что звезда родила дочь не от его отца. Он сдал свой биоматериал для проведения ДНК-текста. Девушка тоже дала согласие на генетическую экспертизу. Итог проверки удивил обе стороны.
Вероятность того, что у Марии и Романа есть общий родитель, составила 91,99%. Вероятность же того, что они не родственники — 8,1%. По мнению специалистов, необходимо провести дополнительный тест на родство, например, между Марией и Виктором Захаровым. Мария же заявила, что не хочет, чтобы у нее было родство с Романом, назвав его психически больным человеком. В конце программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" дочь Маши Распутиной и Роман Захаров выясняли отношения.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?