Прилюдно избитую дочь Распутиной пнули за наглый обман

В студии шоу "Прямой эфир" сняли целых два выпуска о семейной драме Маши Распутиной. На программе выступили дочь и пасынок артистки, учинив не только словесную перепалку, но и полноценную драку с криками, побоями и призывами к помощи.
Наследница певицы обвиняла брата в сексуальных домогательствах, из-за чего он взорвался и бросился на нее с кулаками. Впечатлительный народ произошедшее тронуло до глубины души, но в историю родственников Маши Распутиной поверили далеко не все.
Продюсер Олеся Сазыкина откровенно заявила, что дочь звезды сговорилась с братом и заявилась на телевидение ради дополнительного заработка. По словам женщины, за два выпуска телешоу скандальным героям заплатили неплохой гонорар, а разного рода домогательства были лишь частью сценария. Олеся Сазыкина полагает, что наследница Маши Распутиной пошла на всероссийский обман, так как мать ограничивала ее в финансах.
Продюсер уверена, что Маша Распутина так просто не забудет публичные семейные разборки, а начнет звонить редакторам передачи, выражая гневные жалобы. "Потом они снимут и третью часть, куда придет сама певица и будет рассказывать в студии о том, какая она хорошая мать, а ее все затравили", — предположила Олеся Сазыкина. По мнению женщины, благодаря выдуманному скандалу, Маша Распутина вновь обретет популярность и станет часто мелькать на телевидении.
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