"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался запойным алкашом

Популярная программа Первого канала "Док-ток" открыла новый сезон. Но ее ведущий перед эфиром обратился ко всей аудитории с неожиданными словами.

"Я зашел в тупик, в котором не могу винить ни ковид, ни постковид, ни сложный график, – сказал Александр Гордон. – Выход из этого тупика я нашел самый скверный – алкоголь. Причем дошло до того, что я мог пить записях программы, что, конечно, непрофессионально и совершенно недопустимо".

Ведущий понимал тяжесть своего положения и хотел покончить с этим. Он рассказал, как смог справиться с зеленым змием в отпуске. "Было время, было время выдохнуть, подумать и обратиться за помощью. – вспоминает он. – За помощью к лучшим специалистам, которые, по совместительству, являются еще экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять. Поэтому убежден, что этот, довольно сложный период моей жизни, остался в прошлом".

Александр Гордон поблагодарил всех за участие и терпение. Вероятно, имея ввиду не только коллег по эфиру и зрителей, но и своих многочисленных бывших жен и детей.

Напомним, он был женат на журналистке, писателе и переводчике Марии Бердниковой, потом в течение семи лет жил в незарегистрированном браке с актрисой Наной Кикнадзе, с 2000 по 2006 года был в браке с Екатериной Гордон, в декабре 2011 года женился на студентке журналистского факультета Нине Тригориной, в мае 2012 года у Гордона родилась дочь от романа с журналисткой Еленой Пашковой, а в 2014 году он женился в четвертый раз на 20-летней Нозанин Абдулвасиевой. 4 августа 2020 года брак распался.