"Не могу в это поверить": Копенкина потрясена трагедией Шаляпина

Татьяна Дэвис умерла в возрасте 42 лет от последствий коронавирусной инфекции. Женщина всего два месяца провела в роли законной супруги Прохора Шаляпина. Вскоре после свадьбы она подхватила коварный вирус и попала в больницу. У возлюбленной артиста было диагностировано обширное поражение легких. Пациентку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но сердце не выдержало этих испытаний. О смерти любимой поклонникам сообщил сам Прохор Шаляпин.
Люди по-разному отреагировали на трагическое известие. Многие стали писать вдовцу нелицеприятные вещи. После этого на защиту мужчины встала его бывшая жена – Лариса Копенкина. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост-соболезнование.
"Не могу в это поверить и принять…" – написала бизнесвумен.
Копенкина отметила, что она до глубины души потрясена этой трагедией и знает: нет слов, способных помочь в такой беде. Экс-супруга Шаляпина воззвала к людям с просьбой не писать скорбящему мужчине никаких своих домыслов и злорадных комментариев.
"Должно же быть что-то человеческое, хотя бы в таких ситуациях," – отметила Копенкина.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что у женившегося на канадке Прохора Шаляпина нашли интимные фото другой женщины.
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