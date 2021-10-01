Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Пятница
1 октября
Лента новостей
13:57
Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь
13:56
"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой
13:44
Страдающий от алкоголизма Гордон получил грозное предупреждение: "Он может убить"
13:37
В Румынии при пожаре в больнице погибли 9 человек
13:21
Мистика! Штурм отправила похоронившего жену Шаляпина в церковь
13:21
Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска
13:05
На Украине ждут смерти Путина – журналист Вересень
12:51
"Не могу в это поверить": Копенкина потрясена трагедией Шаляпина
12:35
СМИ: в Новой Москве обрушился загоревшийся склад
12:02
Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк
12:00
Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева
11:52
Екатерина Климова воссоединилась с экс-мужем Гелой Месхи в особый день
11:39
В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
11:21
Губин на пороге смерти вспомнил о первой встрече с Пугачевой и Галкиным: Как ангелы
11:12
Скрывала ребенка: экс-любовник потребовал ДНК-тест у актрисы сериала "Склифосовский"
11:02
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
10:34
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре
09:58
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
09:37
"Нет ничего страшнее": Цискаридзе рассказал о тяжелой участи Волочковой
08:56
Лукашенко отказался извиняться перед белорусами
08:53
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
08:51
В Подмосковье из-за наезда иномарки на пешехода погибли 3 человека
06:09
Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком
06:05
День иконы Божьей Матери "Целительница": что нельзя делать 1 октября
04:01
50-летняя Гришаева удивила экстравагантным видом
23:58
К чему снятся глаза
21:44
Похудевшую Степаненко застукали с интересным мужчиной
21:39
Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери
21:19
В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным
21:03
Коронавирус больно ударил по Славе: певица теряет память
21:02
В России появятся поезда с душевыми кабинами
20:45
Соседов раскрыл самую большую трагедию в жизни
20:29
"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева
20:14
В России сильно сократилось число годных к военной службе
19:52
Синоптик предрек "марсианский" октябрь в Москве и Подмосковье
19:40
"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного
19:11
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны
18:54
Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ
18:46
Устроивший жуткую аварию блогер совершил сожжение
18:45
Власти России хотят снова повысить минимальный размер оплаты труда
18:37
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
18:29
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:23
"Бедняжечка": народ взбудоражен новостью о покалеченной дочери Джигана
18:19
Гормоны: вскрылась шокирующая причина неспособности Баскова жениться
17:53
"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов
17:43
"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"
17:36
Это искушение: Шукшина раскрыла размер гонораров звезд за участие в ток-шоу
17:00
"Это точно Маша из "Ворониных"?": малышка из популярного ситкома превратилась в красотку
16:51
"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян
16:38
"Детки будут красивые!": Кравец отдает яйцеклетку мечтающей о беременности 57-летней Азизе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не могу в это поверить": Копенкина потрясена трагедией Шаляпина

"Не могу в это поверить": Копенкина потрясена трагедией Шаляпина

Накануне стало известно о преждевременной кончине новой жены Прохора Шаляпина.

Продолжение: Мистика! Штурм отправила похоронившего жену Шаляпина в церковь

прочитано 527 раз

Татьяна Дэвис умерла в возрасте 42 лет от последствий коронавирусной инфекции. Женщина всего два месяца провела в роли законной супруги Прохора Шаляпина. Вскоре после свадьбы она подхватила коварный вирус и попала в больницу. У возлюбленной артиста было диагностировано обширное поражение легких. Пациентку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но сердце не выдержало этих испытаний. О смерти любимой поклонникам сообщил сам Прохор Шаляпин.

ПО ТЕМЕ

Россияне разнесли находящуюся в коме жену Шаляпина: Губастое чудовище

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Люди по-разному отреагировали на трагическое известие. Многие стали писать вдовцу нелицеприятные вещи. После этого на защиту мужчины встала его бывшая жена – Лариса Копенкина. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост-соболезнование.

"Не могу в это поверить и принять…" – написала бизнесвумен.

Копенкина отметила, что она до глубины души потрясена этой трагедией и знает: нет слов, способных помочь в такой беде. Экс-супруга Шаляпина воззвала к людям с просьбой не писать скорбящему мужчине никаких своих домыслов и злорадных комментариев.

"Должно же быть что-то человеческое, хотя бы в таких ситуациях," – отметила Копенкина.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у женившегося на канадке Прохора Шаляпина нашли интимные фото другой женщины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 12:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Белая" свадьба Прохора Шаляпина

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного

Балерина открыла тайну
Шоу-бизнес

"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян

Ведущий старается держаться
Шоу-бизнес

"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"

Корыстных участников шоу пристыдили
Шоу-бизнес

Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ

Знаменитость поделилась свежим фото

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+