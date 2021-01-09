Ни стыда, ни совести: Бондарчук сверкнула упругим задом ради шумихи

Светлана Бондарчук всерьез увлеклась йогой. Сейчас она делает большие успехи в постижении физического аспекта этой практики. Когда знаменитость растягивается и изгибается в различных асанах, то не забывает о контенте для любимых подписчиков в инстаграм-канале. Чтобы продемонстрировать фанатам свои достижения, теледива разместила в личном блоге свою пятую точку в спортивных леггинсах. Элемент спортивного костюма так сильно натянулся на ягодицах Светланы Бондарчук, что сделал заметной уникальную родинку звезды в неожиданном месте.
Тем подписчикам знаменитости, которые были заинтересованы взглянуть на вид телеведущей сзади, фотография понравилась. А вот другие фанаты теледивы, которые ожидали увидеть более качественный контент, были возмущены публикацией. Некоторые даже решили поскорее отписаться от инстаграм-канала этой известной женщины.
"Зачем такие фото...я просто не могу понять", " Идиотизм ", "Нет ничего хуже, чем старая костлявая жопа в ленте", "Не по статусу вам такая поза", "Чем думается , то и выставляется...", "Светлана, вам не очень. Отписалась.", "Вчера храм, сегодня пятая точка", – выразились пользователи Сети в комментариях к публикации Светланы Бондарчук.
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