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Шоу-бизнес
Ни стыда, ни совести: Бондарчук сверкнула упругим задом ради шумихи

Ни стыда, ни совести: Бондарчук сверкнула упругим задом ради шумихи

Светлана Бондарчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-супруга Федора Бондарчука хорошеет на глазах. Фигура женщины так преобразилась, что скрывать ее она не видит смысла. Светлана Бондарчук удивила россиян неожиданным ракурсом для фотосессии.
прочитано 399 раз

Светлана Бондарчук всерьез увлеклась йогой. Сейчас она делает большие успехи в постижении физического аспекта этой практики. Когда знаменитость растягивается и изгибается в различных асанах, то не забывает о контенте для любимых подписчиков в инстаграм-канале. Чтобы продемонстрировать фанатам свои достижения, теледива разместила в личном блоге свою пятую точку в спортивных леггинсах. Элемент спортивного костюма так сильно натянулся на ягодицах Светланы Бондарчук, что сделал заметной уникальную родинку звезды в неожиданном месте.

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Тем подписчикам знаменитости, которые были заинтересованы взглянуть на вид телеведущей сзади, фотография понравилась. А вот другие фанаты теледивы, которые ожидали увидеть более качественный контент, были возмущены публикацией. Некоторые даже решили поскорее отписаться от инстаграм-канала этой известной женщины.

"Зачем такие фото...я просто не могу понять", " Идиотизм ", "Нет ничего хуже, чем старая костлявая жопа в ленте", "Не по статусу вам такая поза", "Чем думается , то и выставляется...", "Светлана, вам не очень. Отписалась.", "Вчера храм, сегодня пятая точка", – выразились пользователи Сети в комментариях к публикации Светланы Бондарчук.

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Автор: 9 января 2021, 06:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем

комментарии

Ответить:

Прохожий.
Ответить
Какая прелесть, правду говорят в народе, в природе , что естественно то не безобразно , только надо бы показывать в другом месте и в вечернее время.
1

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