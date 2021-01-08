"Соски зачем выставлять?": народ оторопел от внешнего вида Успенской

Любовь Успенская активно ведет свой инстаграм-аккаунт, на который подписаны более одного миллиона человек. Артистка не только рассказывает поклонникам об участии в различных съемках и концертах, но и публикует снимки с новыми образами, модными экспериментами.
Например, недавно исполнительница хита "К единственному, нежному" опубликовала фото, на котором запечатлена в желтом обтягивающем платье. Под кадром Любовь Залмановна решила поздравить поклонников с Рождеством, но интернет-пользователи все-таки заострили внимание на ее внешнем виде.
Многим показалось, что Успенская не надела нижнее белье. "Пошло и мерзко. Соски зачем выставлять?", "Фото без нижнего белья совсем не для поздравления", "Вам сколько лет? Такое выставлять....", – оторопели фолловеры. Артистка решила отставить едкие комментарии без ответа.
Напомним, незадолго до Нового года с Любовью Успенской случилось несчастье. Поздравив дочь с днем рождения, артистка слегла с высокой температурой тела. Певица сдала тест на коронавирус, который, к частью, оказался отрицательным.
Популярные темы форума
Стояк
Как женится и не ошибится?
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Как убить время?
Человек размножается как микроб
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
??
РСПэха затягивает меня в свои сети
Обожаю Америку, но меня бесит существование трусов Начального на Украине и отсутствие денег на новый годовая