"Ты жестокая": Успенская впервые встретилась с Собчак после ссоры

Звезды более полугода не общались друг с другом после скандального эфира шоу "Док-ток" Первого канала. Теперь же Любовь Успенская сообщила подписчикам в "Инстаграм", что помирилась с телеведущей.
Знаменитости поняли, что не враги друг другу. В видеоролике, размещенном в микроблоге певицы, Любовь Успенская обнимает светскую львицу. "Ты жестокая", – заявила артистка.
Ксения Собчак объяснила свое поведение на передаче. "Я всегда отношусь с большим уважением, но я журналист. Поэтому не воспринимай мою программу, как попытку тебя обидеть", – заявила ведущая.
Напомним, ранее Любовь Успенская высказывала свое возмущение программой Ксении Собчак. Как говорила "королева русского шансона", журналистка всю передачу ее провоцировала. Речь в выпуске шла о дочери исполнительницы Татьяне Плаксиной. В итоге певица не выдержала давления и ушла с эфира.
Как писали "Дни.ру", дочь Любви Успенской живет в США. Она не общается со своей звездной матерью, которая после громкого скандала с истязаниями перестала ей помогать.
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