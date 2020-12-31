С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери

В начале этого года Любовь Успенская поссорилась со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Певица обиделась на наследницу после ее громких заявлений. Девушка обвиняла мать в деспотичности. Мол, мать оказывала на нее давление и постоянно критиковала.
С того момента Плаксина живет в Калифорнии и практически не общается со знаменитой родительницей. Однажды девушку видели в неадекватном состоянии на одной из улиц в Лос-Анджелесе. Говорят, этот инцидент тоже стал болезненным для королевы шансона.
Несмотря на скандал, Любовь Залмановна поздравила дочь с днем рождения. 27 декабря артистка опубликовала снимок наследницы в "Инстаграм" и пожелала ей удачи и здоровья.
"Таня перевернула мою жизнь и сумела наполнить ее новыми красками", – призналась певица.
Спустя несколько дней Любовь Успенская неожиданно сообщила, что ее состояние ухудшилось. Артистка слегла с температурой. Исполнительница хита "К единственному, нежному" успела сдать тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным. Певица очень расстроилась из-за того, что несчастье случилось накануне Нового года.
Популярные темы форума
Украина
Для чего и для кого создан Дни ру?
Надоела Пугачева
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Меня бесит существование души
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Напоминание хохлам и подхохлятникам
Куда пропала Ната?