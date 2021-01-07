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Шоу-бизнес
Вышвырнутый из

Вышвырнутый из "Битвы экстрасенсов" Сафронов нанес ответный удар

Сергей Сафронов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com.
Иллюзионист Сергей Сафронов намерен восстановить подмоченную репутацию. Артист уже обратился с иском в суд. Также знаменитость готовит новое шоу.
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В ноябре 2020 года Сергей Сафронов угодил в большой скандал. Известная ясновидящая Алина Вердиш заявила, что иллюзионист, выступая экспертом на шоу "Битва экстрасенсов", берет взятки у участников. По словам ведуньи, она заплатила Сафронову полтора миллиона рублей за место в финале.

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Иллюзионист обвинения ясновидящей опроверг, однако должности в мистическом проекте лишился. На фоне скандала руководство ТНТ уволило Сергея Сафронова.

В свежем интервью иллюзионист сообщил, что нанес обидчикам ответный удар – подал иск в суд. Сафронов обвинил Вердиш и ее мужа в клевете. Сергей не требует материальной компенсации, ему важно обелить себя в глазах общественности.

По словам иллюзиониста, на "Битве экстрасенсов" он не имел какого-либо влияния. Решение о том, кто останется в проекте, а кто уйдет, принимали продюсеры шоу. Дескать, говорить о том, что он мог давать гарантию победы и брать за это деньги – глупость. Артист надеется, что правда восторжествует. Сергей ждет, что руководство ТНТ пригласит его сниматься в следующих сезонах "Битвы экстрасенсов".

Сейчас Сергей Сафронов готовит собственное шоу с масштабными и опасными трюками. Иллюзионист будет выступать вместе с братьями – Андреем и Ильей. Новый проект пока не имеет названия. Сафронов вкладывает в представление собственные средства. Знаменитость напомнила, что вынуждена платить ипотеку.

Как заметил Сергей, ранее братья предупреждали его об опасностях работы в мистическом шоу. Родственники уговаривали иллюзиониста оставить "Битву экстрасенсов".

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Автор: 7 января 2021, 14:14 Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник

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