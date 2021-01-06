У нее не было выбора: всплыли сенсационные данные о сыгравшей в "Курьере" Немоляевой

Из-за того, что профессиональная актриса долгое время была крайне востребована, она столкнулась с массой непредвиденных обстоятельств и отсутствием каких-либо денежных средств.

Анастасия Немоляева еще в далеком 2011 году получила первую роль в русско-японском фильме "Сны о России", который круто изменил ее жизнь. Ведь именно на съемочной площадке девушка встретила возлюбленного. Она познакомилась с Вениамином Скальником, работавшим там переводчиком. Веней он был по русскому паспорту, а по японскому – парня звали Цутому Исидзима.

После нашумевших ролей в "Курьере" и "Интердевочки" Анастасия осталась у разбитого корыта: уволилась из театра на Малой Бронной и потеряла работу в кино. Тогда актриса вспомнила о своем любимом хобби и взялась расписывать мебель.

Напомним, что в то время Немоляева была одной из немногих, кто создавал коллекционные шкафы для частных домов. Так, первым крупным клиентом артистки стал Роман Абрамович.

"Тогда не было выбора. Мне удалось создать для Абрамовичей прекрасную мебель. Мы ремонтировали старые шкафы и расписывали их, а уже потом начали делать все с нуля сами – новое под старину", – призналась Анастасия.

Сейчас любимое дело "кормит" семью Немоляевой. Актриса руководит студией, расписывает мебель и посуду. Ее муж держит мастерскую, которая создает мебель на заказ и реставрирует шедевры прошедших десятилетий.