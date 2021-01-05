Актера Коренева похоронили в закрытом гробу

Владимир Коренев ушел из жизни 2 января 2021 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти мужчины стал коронавирус, это подтвердила вдова артиста Ирина. Актер полюбился зрителям, благодаря участию в фильме "Человек-амфибия", и стал легендой отечественного кинематографа. Кончина звезды стала печальным событием для всей страны.
Артиста решили проводить в последний путь в электротеатре "Станиславский", в стенах которого Владимир Коренев проработал несколько десятилетий. В траурной церемонии приняли участие ученики, друзья, родственники знаменитости и все те, кто был неравнодушен к скорбной утрате. Известный актер Владимир Стеклов выступил на сцене с душещипательной речью в память о покойном коллеге.
В течение всего действа гроб с телом усопшей знаменитости был закрыт. После прощальной церемонии катафалк отправился на Введенское кладбище в Лефортово, где состоялись похороны Владимира Коренева. Дочь и вдова актера тяжело переносили погребение родственника, их успокаивал единственный внук артиста по имени Егор.
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