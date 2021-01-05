"Один мужик в спальне любит другого": Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе

Который день страна обсуждает попавшие в Сеть фотографии, на который похожий на Николая Цискаридзе мужчина занимается любовью с другим мужчиной. Одни считают подобную порнографию возмутительной. Другие же полагают, что артисты – живые люди, поэтому имеют право на личную жизнь. Не осталась в стороне и самая известная светская львица Москвы Алена Кравец. О царящих в шоу-бизнесе нравах она знает не понаслышке.

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