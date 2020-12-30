Войди в меня нежно: фото бесстыжих гей-утех похожего на Цискаридзе мужика довело до тошноты

В Сети появились фотографии, которые для ханжей и людей со слабой психикой не точно предназначены. Пуритан они и вовсе доведут до тошноты. На них на кровати в "собачьей" позе стоит голый мужик с лицом, очень похожим на танцора Николая Цискаридзе. А рядом – уже "в полной боевой готовности" – еще один любитель однополой любви. Судя по позе, через пару минут случится проникновенный акт голубой любви.
Сразу вспомнились скандально известные гей-стихи Михаила Лермонтова: "Но вот, подняв подол рубашки, // Один из них открыл атласный зад и ляжки, // И восхищенный ****й, как страстный сибарит, //Над пухлой ****ою надулся и дрожит".
А на следующем кадре у любовников уже произошла долгожданная "стыковка". Милый друг еще пребывает в похожем на Цискаридзе мужчине, а тот с блаженной улыбкой счастья на лице лежит без сил в неге и истоме.
Интересно, что сам Народный артист России и премьер Большого театра в 1992—2013 годах накануне на своей странице в социальных сетях заявил, что его взломали. Вероятно, тогда и могли утечь в Сеть эти провокационные кадры бесстыжих утех.
Прав, прав был Михаил Юрьевич, когда описывал страсть двух парней: "Вошли... и в тишине раздался поцелуй, // Краснея поднялся, как тигр голодный, ****й, //Хватают за него нескромною рукою, // Прижав уста к устам, и слышно: "Будь со мною!"
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