Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал

Накануне Интернет взорвали фотографии, на которых похожий на Николая Цискаридзе мужчина занимается однополым сексом в особо извращенных формах. Многочисленные поклонники танцора сильно усомнились, что это не фальшивка.

Слишком уж не вяжутся кадры откровенной порнографии с позитивным образом и добропорядочным имиджем легендарного танцора. Суда по всему, мы имеем дело с искусным фотомонтажом. Может быть, Николай Цискаридзе кому-то здорово насолил, вот и решили ему отомстить таким грязным способом. Кто-то даже предположил, что тут может быть замешано руководство Большого театра, что, конечно, глупость.

Ну а если на видео все-таки он?.. Ведь мы помним развратные кадры, на которых был запечатлен секс балерины Анастасии Волочковой и Чермена Дзотова, кадры, где в Алексее Панине скользила женская ножка и кадры, на которых занимается самоудовлетворением футболист Артем Дзюба. Но вряд ли ректор академии имени Вагановой может позволить себе подобное. Ведь он – пример, образец, эталон, ориентир, кумир. И никогда в низостях не был замечен.

Можно предположить, что его телефон попросту взломали. Но не может быть, чтобы легендарный премьер Большого театра хранил там подобные порнографические похабные кадры. Поэтому все эти гей-съемки можно считать наглой провокацией против прославленного Цискаридзе. Впрочем, он настолько чист, что никакая грязь к нему не липнет.

Да и в любом случае глупо устраивать "охоту на ведьм" – гнобить и уничтожать человека за его сексуальные пристрастия. В своей спальне каждый волен заниматься тем, чего просят душа и тело. Как пела Пугачева, "какое дело вам, с кем хлеб делю я пополам, кого я темной ночью жду, с кем куда иду".

А тем, кто требует линчевать и обличать, хорошо бы вспомнить библейскую историю про Христа и грешницу. Когда фарисеи привели к Иисусу женщину, обвиняемую в прелюбодеянии, и хотели побить ее камнями, Спаситель сказал: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень". Каждый вспомнил, что он в чем-либо грешен, и толпа разошлась, оставив женщину в покое.