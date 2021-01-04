Обедневшая звезда "Уральских пельменей" устроилась заливать каток

Пандемия Covid-19 тяжело ударила по всему миру. Многие звезды отечественной эстрады жаловались на бедственное материальное положение. Однако, как оказалось, некоторые сумели найти выход и без помощи со стороны.

Звезда шоу "Уральские пельмени" на "СТС" Андрей Рожков опубликовал интересное видео в своем "Инстаграм". На кадрах он на катке, но достаточно быстро становится понятно, что это вовсе не зимнее развлечение. Из-за тяжелой финансовой ситуации звезда временно работает там.

Андрей пожаловался, что из-за отсутствия мероприятий он "подрядился" заливать каток. Рожков сообщает, что на новой работе "нормально платят". Артист выглядит довольным: "Работа хорошая, для детишек", – отметил он, поздравив поклонников с Новым годом.



Напомним, еще осенью Андрей Рожков рассказал, что испытывает некоторые трудности из-за отсутствия концертов и сокращения количества корпоративов. Тогда он тоже решил сменить род деятельности. Оказалось, он – дипломированный электромонтер третьего разряда. Тогда в мире ненадолго стало на одного электрика больше. Он высмеял всех звезд отечественной эстрады, жалующихся на бедность, но не пытающихся ничего изменить.

Так, с весны прошлого года от сложившейся ситуации страдают многие артисты. Каждый день в СМИ появляются новые сообщения от деятелей культуры, которые мечтают вернуться к привычному ритму жизни и насладиться концертами без социальной дистанции. Валерий Меладзе ранее призывал звезд бойкотировать голубые огоньки, чтобы привлечь внимание властей. Продюсер Иосиф Пригожин летом также высказывался о том, что бедствуют все, включая топ-10 самых востребованных звезд шоу-бизнеса.



