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Обедневшая звезда

Обедневшая звезда "Уральских пельменей" устроилась заливать каток

Каток. Фото: Zhang Tao/Xinhua/www.globallookpress.com
Пандемия Covid-19 тяжело ударила по всему миру. Многие звезды отечественной эстрады жаловались на бедственное материальное положение. Однако, как оказалось, некоторые сумели найти выход и без помощи со стороны.
прочитано 1168 раз

Звезда шоу "Уральские пельмени" на "СТС" Андрей Рожков опубликовал интересное видео в своем "Инстаграм". На кадрах он на катке, но достаточно быстро становится понятно, что это вовсе не зимнее развлечение. Из-за тяжелой финансовой ситуации звезда временно работает там.

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Андрей пожаловался, что из-за отсутствия мероприятий он "подрядился" заливать каток. Рожков сообщает, что на новой работе "нормально платят". Артист выглядит довольным: "Работа хорошая, для детишек", – отметил он, поздравив поклонников с Новым годом.

Напомним, еще осенью Андрей Рожков рассказал, что испытывает некоторые трудности из-за отсутствия концертов и сокращения количества корпоративов. Тогда он тоже решил сменить род деятельности. Оказалось, он – дипломированный электромонтер третьего разряда. Тогда в мире ненадолго стало на одного электрика больше. Он высмеял всех звезд отечественной эстрады, жалующихся на бедность, но не пытающихся ничего изменить.
Так, с весны прошлого года от сложившейся ситуации страдают многие артисты. Каждый день в СМИ появляются новые сообщения от деятелей культуры, которые мечтают вернуться к привычному ритму жизни и насладиться концертами без социальной дистанции. Валерий Меладзе ранее призывал звезд бойкотировать голубые огоньки, чтобы привлечь внимание властей. Продюсер Иосиф Пригожин летом также высказывался о том, что бедствуют все, включая топ-10 самых востребованных звезд шоу-бизнеса.

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Автор: 4 января 2021, 10:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Звезда пельменей! Общепит ликует! На очереди звезда вареников, пирожков с ливером. Так держать
Гость
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А что кроме петь и плясать они ни чему больше не научились за свою жизнь? Не всё коту масленица.
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