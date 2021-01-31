Во все тяжкие: Нюша возбудила фанатов упругими ягодицами в постели

Жаркое солнце, теплый песок и воды океана оказали на состояние певицы Нюши заметный эффект. Артистка размещает новые снимки с южного курорта, большинство которых носит откровенный характер. Проснувшись утром, знаменитость решила сделать пикантное фото, сидя на кровати, чтобы добавить кадр в личный блог, ведь подписчики ее инстаграм-канала внимательно следят за времяпровождением поп-дивы.
На снимке, который привел в экстаз ряд поклонников звезды, певица Нюша предстала в белье. Девушка подняла руки вверх и приподняла бедра, обнажив перед объективом упругие ягодицы. Артистка слегка изменила снимок в фоторедакторе, сделав его черно-белым, а также добавила на фото анимированный текст с пожеланием доброго утра.
Напомним, звезда отдыхает на Мальдивах вместе с мужем Игорем Сивовым, дочерью Симбой и пасынком Мироном. Помимо ряда фото, певица Нюша сняла для поклонников эротичное видео, на котором игриво двигается под музыку, стоя в бассейне.
Накануне перелета звезда сменила имидж и заплела локоны в афрокосы, как ранее это делала Ольга Бузова перед зимним отпуском. Многие поклонники сообщили певице Нюше, что новая прическа очень ей идет.
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Всем мира и добра
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
От вируса маски не спасают