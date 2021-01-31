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Нюша устроила эротические пляски в бикини

Нюша устроила эротические пляски в бикини

Певица Нюша. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поп-дива заинтриговала поклонников горячим танцем в бассейне. Певица Нюша сняла видео на отдыхе.
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Известная вокалистка отправилась в январе на Мальдивские острова в компании мужа, дочери и пасынка. Упускать возможность сделать пикантные кадры во время отпуска артистка не стала. Звезда успела подвигаться перед объективом в разнообразных купальниках, сделав немало удачных снимков. Также певица Нюша поделилась в инстаграм-истории видео, на котором предалась соблазнительным танцам под энергичную музыку.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Перед съемкой ролика артистка надела белоснежное бикини, которое обнажило достоинства ее фигуры, и залезла в бассейн. Во время ритмичного танца певица Нюша двигалась под песню Kato и Chunkymonkeeyyy " I'm so pretty and he like that" ("Я такая милая и ему это нравится", – Прим. ред.). Веселясь на камеру, знаменитость прикрывала область груди пальцами, крутила бедрами и поворачивалась задом, чтобы было видно, как она виляет ягодицами.

Отдых певицы Нюши на берегу Атлантического океана произвел глубокое впечатление на ее поклонников. Они оставили много комментариев к публикациям артистки с пляжа. "Хороша Нюша во всех смыслах, во всех местах", "Ты прекрасна, спору нет!", "Все бы такие были после родов)", " Красотка! Ждем больше фото с отдыха", "Нюша, хорошего вам отдыха!", – написали пользователи Сети к курортным постам знаменитости.

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Автор: 31 января 2021, 21:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова и Нюша оголились в парке

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