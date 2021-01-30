"Быдло не вытащишь": дружок умершего после гей-оргии Шевчука накинулся на россиян

Напомним, 24 января у стилиста Александра Шевчука после участия в гей-оргии открылось анальное кровотечение. Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели звезду в реанимацию. Все же спасти его не удалось.
На прощальной церемонии были только близкие и родные представителя шоу-бизнеса. Однако кадры, попавшие в сеть после похорон, вызвали общественную критику и возмущение.
Нашлись и те, кто в грубой форме высказался о жизни Шевчука: "Все там вытащили?", "Такой позорный уход", "Как его земля держала?". Комментаторы полагают, что стилист пропагандировал гомосексуализм и распространял подобные жизненные устоит в российском шоу-бизнесе.
Защитить покойного решился Прохор Шаляпин. Певец негативно отреагировал на возгласы пользователей. Он подметил, что многие из присутствующих до сих пор живут со странными стереотипами в голове.
"Жаль из тебя уже быдло не вытащить!", – обратился к разъяренному подписчику Шаляпин.
Отметили комментаторы и кепку, оставшуюся на гробу Александра. Общественность предположила, что этот аксессуар позволял Шевчуку "скрывать стыдливые глаза". И правда, на всех фотографиях стилист запечатлен в том самом головном уборе.
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