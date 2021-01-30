"Быдло не вытащишь": дружок умершего после гей-оргии Шевчука накинулся на россиян

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Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть знаменитости всполошила подписчиков "Инстаграм". Большинство начало упрекать погибшего Александра Шевчука и намекать на его нетрадиционную ориентацию. На защиту звезды встал сам Прохор Шаляпин. Похоже, что мужчины когда-то сотрудничали.
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Напомним, 24 января у стилиста Александра Шевчука после участия в гей-оргии открылось анальное кровотечение. Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели звезду в реанимацию. Все же спасти его не удалось.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

На прощальной церемонии были только близкие и родные представителя шоу-бизнеса. Однако кадры, попавшие в сеть после похорон, вызвали общественную критику и возмущение.

Нашлись и те, кто в грубой форме высказался о жизни Шевчука: "Все там вытащили?", "Такой позорный уход", "Как его земля держала?". Комментаторы полагают, что стилист пропагандировал гомосексуализм и распространял подобные жизненные устоит в российском шоу-бизнесе.

Защитить покойного решился Прохор Шаляпин. Певец негативно отреагировал на возгласы пользователей. Он подметил, что многие из присутствующих до сих пор живут со странными стереотипами в голове.

"Жаль из тебя уже быдло не вытащить!", – обратился к разъяренному подписчику Шаляпин.

Отметили комментаторы и кепку, оставшуюся на гробу Александра. Общественность предположила, что этот аксессуар позволял Шевчуку "скрывать стыдливые глаза". И правда, на всех фотографиях стилист запечатлен в том самом головном уборе.

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Автор: 30 января 2021, 11:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Звезды отметили юбилей любимого стилиста

комментарии

Ответить:

Гость
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А сам то альфонишка не быдло? Похоже родился и вырос не в тьму таракании, а в Лондоне в семье лордов! Молчал бы лучше, никчемненький!
Гость
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Гость
Кепка Шевчука - это атрибут его стиля и его пиар-личности, как чёрная шляпа у Михаила Боярского, как белый шарф у Никиты Михалкова. Как стилист он был очень профессионален. Все артисты, с кем он работал, были им довольны. Возможно, кто-то его специально убил, засунув ему бутылку шампанского. И у стилистов, и у врачей-пластических хирургов есть завистники-соперники по профессии и враги, и они их убивают.
Да уж! Собрались три гея и двое из них поимели третьего, применяя всякие штучки-дрючки и засовывая их в неподобающие места. А теперь дружки по ориентации пытаются найти виновных. Ну что можно сказать-позорная смерть! Доигрались!
Гость
Ответить
Кепка Шевчука - это атрибут его стиля и его пиар-личности, как чёрная шляпа у Михаила Боярского, как белый шарф у Никиты Михалкова. Как стилист он был очень профессионален. Все артисты, с кем он работал, были им довольны. Возможно, кто-то его специально убил, засунув ему бутылку шампанского. И у стилистов, и у врачей-пластических хирургов есть завистники-соперники по профессии и враги, и они их убивают.
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