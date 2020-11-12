Больной Светлаков подтвердил страшные слухи: легкие поражены

По данным СМИ, известный отечественный телеведущий заболел коронавирусом. Вчера Сергей был вынужденно госпитализирован из дома в одну больницу, а затем перевезен в другую. Подробности его состояния ранее не уточнялись.

Известно, что после проведенного в больнице обследования врачи приняли решение доставить шоумена в место, более приспособленное под COVID-19. Однако информация о его нестабильном состоянии не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что деталей состояния артиста нет, но вчера вечером Сергей сам подтвердил слухи о болезни. Как стало известно, легкие Светлакова поражены чуть больше, чем на 20 процентов, а из стандартных симптомов коронавируса у него наблюдаются сухой кашель, температура и слабость.

Сергей достаточно давно не проявляет активность ни на телеэкранах, ни в социальных сетях. Так, его последней, на данный момент, публикацией стал пост о Михаиле Жванецком шесть дней назад. "Ушел единственный человек из прошлого, умевший осознавать настоящее и предвидеть будущее", – подписал публикацию Светлаков. За последние два дня Сергей ни разу не вышел на связь в социальных сетях.



Напомним, Светлаков вместе с Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым и еще небольшой группой людей положили начало проекту Comedy Club, процветающему и по сей день. Недавно ведущая Ксения Собчак выложила совместное фото с шоуменом, и подписчики были обеспокоены его видом. "Как смерть", – писали они.