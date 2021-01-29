"Не стоит бояться несчастий": успокаивающая себя Заворотнюк напугала посланием

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна активно ведет свой микроблог и часто отвечает на вопросы подписчиков. Часто ей задают вопросы о состоянии матери, борющейся со страшным онкологическим заболеванием. На днях девушка напугала странным текстом.

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