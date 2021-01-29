"Не стоит бояться несчастий": успокаивающая себя Заворотнюк напугала посланием

Анна Заворотнюк ведет свой микроблог в "Инстаграм" как мини-дневник о своей жизни, часто делится с подписчиками своими переживаниями и мудрыми размышлениями, а также рассуждает о красоте, моде и образе жизни.
За все время болезни Анастасии Заворотнюк семья ни разу не рассказала подробно о ее проблеме. Поклонникам остается только догадываться о ее состоянии и подлинном внешнем виде. На днях Анна Заворотнюк выложила философский пост, чем нимало напугала поклонников звездного семейства.
"Не стоит бояться проблем, болезней, боли или несчастий. Они в той или иной степени случаются с каждым и являются неотъемлемой частью нашей жизни. К сожалению, они появляются в ней в самый неожиданный момент, и тогда важно не растеряться и не впасть в отчаяние", – написала Анна Заворотнюк.
Подписчики надеются, что у семьи все стабильно, ведь слова о несчастье тревожат многих. А вдруг что-то случилось с Анастасией Заворотнюк, или ей стало хуже? О подробностях Анна по-прежнему молчит.
Недавно дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что не одна. Имя возлюбленного она не раскрыла, но заявила, что они вместе уже много лет. Сейчас Анна занимается переездом в новую квартиру в Москве.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Массовые аресты
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Не могу похудеть
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
От вируса маски не спасают