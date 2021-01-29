"Киборг!": Костомарову экстренно вскрыли глаз

Из-за проблем со зрением фигурист Роман Костомаров обратился к врачу. Медики посоветовали срочно делать операцию по замене хрусталика. Олимпийский чемпион не стал скрывать эту информацию и показал свое фото после операции.
В своем "Инстаграм" Роман Костомаров опубликовал свежий снимок, на котором предстал с разными на вид глазами. В тексте он отметил, что операция прошла накануне.
"Слава богу!!! Операция на глаз вчера прошла успешно, супер!!! Спасибо всем докторам и конечно профессору Першину Кириллу Борисовичу, который и сделал операцию", – написал Роман Костомаров.
Фанаты обеспокоились из-за таких новостей. Они пожелали фигуристу скорейшего восстановления. Многие заметили, что теперь спортсмен выглядит совсем иначе.
"Роман, вы как киборг! Это шутка? Скорейшего выздоровления!"; "Терминатор"; "Желаем выздоровления!" – написали поклонники.
Почему Роману Костомарову потребовалось срочное внедрение интраокулярной линзы, не известно. Раньше он не говорил о проблемах с глазами.
Напомним, Роман Костомаров участвовал в шоу "Ледниковый период" в паре с Региной Тодоренко. Поклонники заподозрили, что у них может быть роман.
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