"Помолодела лет на 20!": преобразившуюся Марину Неелову не узнали

Актриса Александра Урсуляк встретилась с коллегой в гримерке после спектакля. Она поделилась в своем микроблоге редким фото с 74-летней Мариной Нееловой. Кадр сделан после ее выхода на сцену в спектакле Евгения Гришковца "Собрание сочинений".
"Фото с легендой! Замечательный спектакль Виктора Рыжакова по великолепной пьесе Евгения Гришковца! Поздравления театру и и замечательным актерам", – подписала снимок Урсуляк. На фото Марина Неелова выглядит очень свежо и явно моложе своих лет.
Поклонники обратили внимание на то, что Марину Мстиславовну трудно узнать на фото – настолько роскошно она выглядит. Судя по всему, знаменитость не так давно прошла через омолаживающую процедуру. Но, возможно, сбросить пару десятков лет ей помог новый молодежный имидж. "Марину Неелову не узнать! Помолодела лет на 20!", – высказалась одна из пользовательниц соцсети.
Отметим, начало 2021 года выдалось у Марины Нееловой очень продуктивным: она ни дня не просидела без работы. Звезда была занята репетициями и выступлениями в театре "Современник".
Звезда фильма "Осенний марафон" в последние годы крайне редко снимается в большом кино. Последний вышедший на большой экран фильм с ее участием – "Карп отмороженный" 2017 года режиссера Владимира Котта.
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