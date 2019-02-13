Губы уточкой: Малахов с любовью прижался к пожилой актрисе
"С Мариной Нееловой!" – подписал кадр шоумен. На фото улыбающийся Малахов прижался к знаменитой артистке. А 72-летняя звезда театра и кино, позируя, сделала губы уточкой, словно заправская светская львица.
Выглядит актриса прекрасно: свежий блонд, яркая помада в тон модных очков, цветной пиджак, аксессуары... Снимок ведущий сопроводил большим сердечком, дав понять, как любит и уважает Неелову. При этом Малахов не сообщил, где было сделано фото.
Отметим, что Андрей дружен со многими российскими знаменитостями, а с некоторыми даже успел породниться. Например, ведущий стал крестным отцом детей Филиппа Киркорова. Впрочем, личные отношения никогда не мешали шоумену создавать сенсации из историй звездных друзей.
Напомним, что Андрей Малахов 25 лет отдал Первому каналу, а затем подло перешел к конкурентам. На "России 1" он стал вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Теперь шоу часто подвергается критике, в частности со стороны члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
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