Решетова раскрыла требования к мужчинам после расставания с Тимати

Анастасия Решетова ответила на вопросы поклонников. Модель заявила, что ни за что не вышла бы замуж за бедного.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына разоткровенничалась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. "Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым", – высказалась девушка.

При этом она подчеркнула, что если бы ее супруг вдруг обеднел, то она бы его не бросила, а помогла. Также Анастасия Решетова рассказала, что у нее была тяжелая юность – из-за конфликтов с отцом-полковником ей даже приходилось сбегать из дома.

Однако, сейчас модель благодарна родителям за то, как они ее воспитали. Девушка уже не обижается на резкую критику, которую ей приходилось выслушивать от близких. По мнению Анастасии Решетовой, если родственники критикуют человека, значит они за него переживают, и надо это ценить.

Напомним, о том, что в отношениях Анастасии Решетовой и рэпера Тимати не все гладко, стало понятно еще летом 2020-го. Тогда звездная пара отправилась в отпуск по отдельности. Модель вместе с сыном улетела в Сен-Тропе, а рэпер в компании матери и дочери от предыдущих отношений поехал в Грецию. Осенью пара официально заявила о своем расставании.