Наплевала на Тимати: новый поклонник Решетовой запретил ей страдать

Не так давно модель и бывшая гражданская жена рэпера Тимати недвусмысленно намекнула, что у нее появился воздыхатель. На днях она приоткрыла завесу тайны.

В своем "Инстаграм" Анастасия Решетова показала записку о ее нового поклонника, который присылает ей цветы. В тексте довольно самоуверенно значилось: "Болеть запрещаю, улыбаться разрешаю".

Записку от таинственного воздыхателя модель показала в разделе "Сторис". Раньше некоторые думали, что это Тимати ухлестывает за своей ускользающей как песок сквозь пальцы бывшей. Однако теперь стало ясно: это не он.

Пока Анастасия Решетова не говорит, кто именно ухаживает за ней. Она держит интригу. Но похоже, она наплевала на Тимати, раз выставляет на всеобщее обозрение подарки от другого. Бесконечно это продолжаться не может, и скоро поклонники все узнают. Иначе зачем она тогда явно дает понять, что ей приятны его знаки внимания.

Напомним, ранее Анастасия Решетова угодила под капельницу. Судя по всему, модель решила поправить свое здоровье, и поклонник решил ее подбодрить.

Несмотря на новое увлечение, Анастасия Решетова продолжает иногда видеться с отцом своего сына Ратмира, рэпером Тимуром Юнусовым. Некоторые фанаты даже подозревают, что пара рассталась ради пиара и скоро снова воссоединится. Что ж, время покажет.